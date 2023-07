Visite insolite de l’Hippodrome de Douai Hippodrome de Douai Douai, 16 septembre 2023, Douai.

Visite insolite de l’Hippodrome de Douai 16 et 17 septembre Hippodrome de Douai Entrée libre sur réservation

Le TANDEM Scène nationale ouvre les portes de l’Hippodrome de Douai pour une visite guidée animée par son équipe des relations avec les publics et les étudiants en formation du Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC) de Lomme.

Inauguré en 1904, l’Hippodrome fut construit à l’origine pour accueillir des cirques et des manifestations populaires. Il fait partie aujourd’hui des sept derniers cirques en dur qui existent en France. Doté de 3 salles de spectacle et du Cinéma Paul Desmarets, cet ensemble est une architecture unique. N’hésitez pas à venir les découvrir pour en savoir plus sur l’envers du décor, les coulisses, les nombreux secrets et anecdotes du lieu.

Les visites sont les samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h

Durée de la visite : 1h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignement au 0971005678 ou sur billetterie@tandem.email

http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr

Hippodrome de Douai Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© TANDEM Scène nationale