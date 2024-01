LES MASTERS DE FEU HIPPODROME DE COMPIEGNE Compiegne, samedi 21 septembre 2024.

Les Masters de Feu 2024, 7ème éditionLes Masters de Feu reviennent à Compiègne pour une grande soirée exceptionnelle composée de 5 feux d’artifices avec les plus grands artificiers internationaux ! Trois heures de grand spectacle à ne pas louper !!Avec cette 7ème édition continue le cycle de pré-sélection Master d’argent durant 3 ans avant la Grande Finale du Master d’or en 2025.Les Masters de Feu, concours international d’art pyrotechnique, ont déjà une renommée internationale avec pas moins de 15 candidatures chaque année provenant des artificiers du monde entier, Déjà plus de 80 000 spectateurs nationaux mais aussi internationaux depuis 2016.HorairesOuverture des portes à 17h00, début du spectacle à 20h30, fin du spectacle à 23h30.Consignes de sécuritéL’acheteur est invité à se renseigner sur les dispositions de sécurité mis en place pour l’événement sur le site de l’organisateur.Sont totalement interdits sur le site de l’hippodrome :Bâches en plastique, chaises pliantes, tabourets pliants, repose dos pliant, fauteuils gonflables, table pliantes… Aucune dérogation même avec carte PMRTrépieds et pieds photos (sauf accréditations presse et photographe),Glacières, tout type et toute tailleTous les objets tranchants (couteaux, sécateurs, ciseaux, baguettes, canifs…)Bouteilles en verres et gourdes (gourdes métalliques de 1L et plus)Pique-nique et alcool forts. (Les collations légères sont autorisées.)L’organisateur peut modifier cette liste sans préavis pour des raisons de sécurité.Pas de vestiaires ni de consignes sur site.Attention, tout achat est définitif, non annulable et non remboursable.

Tarif : 20.00 – 98.00 euros.

Début : 2024-09-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

HIPPODROME DE COMPIEGNE AV. DU BARON ROGER DE SOULTRAIT 60200 Compiegne 60