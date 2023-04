Cabourg Classic 2023 Hippodrome de Cabourg Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Cabourg Classic 2023 Hippodrome de Cabourg, 1 juin 2023, Cabourg. Cabourg Classic 2023 1 – 4 juin Hippodrome de Cabourg Entrée libre et gratuite 3ème édition du Cabourg Classic Du 1er au 4 juin 2023, pour sa troisième édition, Cabourg Classic accueillera quelques uns des plus grands cavaliers mondiaux à l’Hipprodrome de Cabourg. Lors de cet événement international de saut d’obstacles, vous pourrez retrouver un CSI 3*, un CSI 1* et un CSI Jeunes Chevaux. En plus de ces épreuves, un CSI Amateurs a été ajouté afin de permettre aux cavaliers normands de concourir des épreuves adaptées à leurs besoins. Un CSI Poneys a également été ajouté au programme. Dans une ambiance conviviale, tout est mis en place pour que chacun puisse profiter d’un moment privilégié. De nombreuses animations pour petits et grands seront présentes tout le week-end, avec le village des exposants, l’espace pour enfants « Classic Kids », qui propose des initiations au monde équestre, mais aussi des concerts. Venez assister à ce concours impressionnant et profiter des nombreuses activités en famille ! Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://grandprix-events.com/event/cabourg-classic/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

