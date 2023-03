Le Cirque Medrano au Bouscat ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Le Bouscat

Le Cirque Medrano au Bouscat ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, 5 avril 2023, Le Bouscat. Le Cirque Medrano au Bouscat ! 5 – 23 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Tarifs : à partir de 24 €. Medrano présente sont tout nouveau spectacle 2023. Rires, rêves, frissons et joies sont au programme de ce nouveau spectacle du Cirque Medrano.

Sous le grand chapiteau scintillant de mille lumières, installez-vous dans la douceur sucrée du pop corn savamment caramélisé, du parfum enivrant de la barbe à papa, et des effluves boisées émanant de la sciure. Prenez place autour de cette piste magique, ce cercle parfait et enchanté, prêt à accueillir les étoiles du cirque, des artistes venus des quatre coins de la planète dans un seul et unique but : vous émerveiller ! Infos pratiques Billetterie en ligne

Durée du spectacle : 1h30 + 15min d’entracte

Se présenter 45 minutes en avance Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Migron Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cirque-medrano.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T14:30:00+02:00 – 2023-04-05T17:00:00+02:00

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00 cirque medrano Cirque Medrano

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Bouscat Autres Lieu Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Adresse 8 Avenue de l'Hippodrome, 33110 Le Bouscat Ville Le Bouscat Departement Gironde Lieu Ville Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bouscat/

Le Cirque Medrano au Bouscat ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 2023-04-05 was last modified: by Le Cirque Medrano au Bouscat ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 5 avril 2023 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat Le Bouscat

Le Bouscat Gironde