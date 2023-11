Le cirque Médrano à l’hippodrome du Bouscat Hippodrome Bordeaux Le Bouscat Le Bouscat, 29 novembre 2023, Le Bouscat.

Le cirque Médrano à l’hippodrome du Bouscat 29 novembre – 10 décembre Hippodrome Bordeaux Le Bouscat Tarifs et réservation en ligne.

MEDRANO, votre cirque préféré, vous surprendra une fois de plus avec son exceptionnel spectacle 2023 : Le Rêve ! Tous les ingrédients sont réunis pour proposer le meilleur du cirque à travers un voyage féérique et fantastique inédit !

Un véritable dépaysement au royaume des rêves et des illusions vous attend en découvrant des artistes des 4 coins du monde présentant des disciplines variées telles que la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et les grandes illusions évidemment et bien d’autres surprises. Sans oublier les clowns présents pour nous guider dans cette destination onirique.

Résolument moderne par sa mise en scène et ses décors, vous allez voir également des numéros très spectaculaires fascinants et surprenants, comme vous les aimez !

Parce que le cirque est, reste et restera le monde du Rêve pour toutes les générations qui aiment venir se retrouver en famille apprécier ce moment hors du temps.

Partez à l’aventure pour vivre une expérience inoubliable où tout ce qui est irréel devient réel. Venez rire, rêver et frissonner chez MEDRANO, le grand cirque classique et inovant.

Que vive le cirque !

Hippodrome Bordeaux Le Bouscat 8 avenue de l'hippodrome 33110 LE BOUSCAT Le Bouscat 33110 Migron Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

2023-12-10T16:30:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

cirque spectacle