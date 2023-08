Courses hippiques Hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie, 2 septembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisées par la Société des Courses.

• Journée Portes Ouvertes. Venez découvrir les courses hippiques. Entrée et visites guidées gratuites !

• Baptêmes de Sulky par tirage au sort

Renseignements 06 33 20 10 44.

2023-09-02 13:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Hippodrome rue de l’hippodrome

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by the Société des Courses.

? Open Day. Come and discover horse racing. Free admission and guided tours!

? Sulky baptisms by lottery

Information 06 33 20 10 44

Organizado por la Société des Courses.

? Jornada de puertas abiertas. Venga a descubrir las carreras de caballos. Entrada gratuita y visitas guiadas

? Bautizos por sorteo

Información 06 33 20 10 44

Organisiert von der Société des Courses.

? Tag der offenen Tür. Entdecken Sie den Pferderennsport. Eintritt und Führungen sind kostenlos!

? Sulky-Taufen durch Verlosung

Auskunft 06 33 20 10 44

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme