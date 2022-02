Hippocampe Fou Halle Verriere, 12 mars 2022, Meisenthal.

Hippocampe Fou

Halle Verriere, le samedi 12 mars à 20:00

Amoureux des images et des mots, Hippocampe Fou conçoit ses chansons comme des courts-métrages. Il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dextérité surprenante. En 10 ans, Hippo a écumé les scènes, de Paris (Le Trianon, La Cigale…) à Bruxelles, en passant par NYC ; des Francofolies de La Rochelle à celles de Montréal (en passant par celles de Spa) ; du Dour Festival (Belgique) au Sziget Festival (Hongrie)… Des shows énergiques, explosifs et participatifs durant lesquels son goût fort prononcé pour la mise en scène se ressent.En 2021, papa Hippo sort son nouvel EP « PAS POUR LES JEUNES » ainsi qu’une série de freestyles sur YouTube & Instagram (« Instagrameries », « Freestyles Followers »…). Il finalise actuellement son tout 1er spectacle L’ODYSSÉE D’HIPPO, coécrit et mis en musique par Lucas Dorier, un projet à la croisée de ses passions : la musique, le spectacle vivant et le cinéma. Laissez-vous surprendre par l’art d’Hippocampe Fou. Merci de vous munir de votre Pass Sanitaire. Mise à disposition ou vente de casque anti-bruit pour enfant sur place, les soirs des concerts. Plus d’info et réservation sur : [https://halle-verriere.fr/evenement/hippocampe-fou/](https://halle-verriere.fr/evenement/hippocampe-fou/) Facebook : [https://fb.me/e/1hw8vBcVm](https://fb.me/e/1hw8vBcVm)

Tarif (hors frais de location) Prévente : 13€ Soir : 16€ Tarifs réduits (étudiants, -20, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, carte fidélité) : 10E -14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5€

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous le concert de Hippocampe Fou, qui aura lieu le Samedi 12 Mars. L’ouverture des portes se fera à 20h.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



