Hippocampe Fou Hippocampe Fou, amoureux des images et des mots, conçoit ses chansons comme des courts-métrages. Fils d’un guitariste et compositeur colombien, Hippo baigne dès son plus jeune âge dans la musique classique et latino-américaine. Il s’inspire du rap français et américain des années 90 (MC Solaar, IAM, Saïan Supa Crew, Fugees, Wu Tang Clan, Cypress Hill, Busta Rhymes…) ainsi que de la chanson française des années 50-60 (Brel, Brassens, Barbara, Boby Lapointe…). Prosper Armé de sa moustache protubérante, de ses chemises au goût discutable et surtout d’une sélection aussi euphorisante qu’éclectique, ce DJ et producteur iconoclaste va tout mettre en oeuvre pour nous faire passer une soirée au delà du raisonnable. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 8€ (hors frais de location) + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud : [https://bit.ly/337n5vg](https://bit.ly/337n5vg) CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

