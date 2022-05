HIPPIES MARKET – MARCHÉ DU LEZ Montpellier, 25 juin 2022, Montpellier.

HIPPIES MARKET – MARCHÉ DU LEZ Montpellier

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Montpellier Hérault

Ne manquez pas les Hippies Market au marché du Lez du 25 juin au 21 août de 17h à 23h !

Le Hippie Market et tous ses exposants poseront une nouvelle fois leurs valises au Marché du Lez pour le RDV de l’été !

Un évènement festif qui plongera les visiteurs dans un univers de rêverie bordé par son ambiance chic et décontractée

Derrière les Halles du Lez du Marché du Lez

A découvrir :

– Un décor d’exception !

– Une vingtaine d’exposants, créateurs, artisans et commerçants hippie et bohème !

– Des bijoux, vêtements, accessoires et décorations

– Des animations pour les plus petits

– Une ambiance musicale des années 70 pour les plus grands !

Entrée gratuite

Parking gratuit 700 places

Arrêt Tram : Pablo Picasso, ligne 1 et 3 Tramway

Ne manquez pas les Hippies Market au marché du Lez du 25 juin au 21 août de 17h à 23h !

Le Hippie Market et tous ses exposants poseront une nouvelle fois leurs valises au Marché du Lez pour le RDV de l’été !

Un évènement festif qui plongera les visiteurs dans un univers de rêverie bordé par son ambiance chic et décontractée

+33 4 67 34 70 00

Ne manquez pas les Hippies Market au marché du Lez du 25 juin au 21 août de 17h à 23h !

Le Hippie Market et tous ses exposants poseront une nouvelle fois leurs valises au Marché du Lez pour le RDV de l’été !

Un évènement festif qui plongera les visiteurs dans un univers de rêverie bordé par son ambiance chic et décontractée

Derrière les Halles du Lez du Marché du Lez

A découvrir :

– Un décor d’exception !

– Une vingtaine d’exposants, créateurs, artisans et commerçants hippie et bohème !

– Des bijoux, vêtements, accessoires et décorations

– Des animations pour les plus petits

– Une ambiance musicale des années 70 pour les plus grands !

Entrée gratuite

Parking gratuit 700 places

Arrêt Tram : Pablo Picasso, ligne 1 et 3 Tramway

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-02 par