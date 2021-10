Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris HIP TAP PROJECT & FRIENDS Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

HIP TAP PROJECT & FRIENDS Studio de l'Ermitage, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

«PDF Volume 1» Hip Tap Project & friends Percussion corporelle, danses brésiliennes, tap dance, danse percussive, jazz-rock, voix, musique live Spectacle présenté dans le cadre de #PDF – temps fort visant à faire découvrir la danse percussive et ses disciplines cousines : tap dance, percussion corporelle, jazz-rock. Avec le rythme comme moyen de communication, le plateau est un lieu de passage, de rencontres et d’échanges improvisés entre un line-up exceptionnel d’artistes issus de différentes cultures musicales, rythmiques et corporelles. Entre solos virtuoses et chorégraphies de groupe, les transitions deviennent l’occasion d’échanges impromptus entre les artistes. Charles Raszl – Brésil Sarah Petronio – NYC / Paris Jep Meléndez – Ténérife LeeLa Petronio – France Original Magik Step – Richard M’Passi, Jean-Claude Marignale, Moossa Setouane – France Pekka Saarikorpi – Finlande Daniel Luka – Allemagne Lucy Dixon – Angleterre / Paris Julie Saury – Batterie Bruno Rousselet – Contrebasse Spectacles -> Danse Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020 Contact : Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/hip-tap-project-et-friends https://www.facebook.com/groups/PDFHipTapEvents/ Spectacles -> Danse

