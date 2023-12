HIP-HOP tous niveaux Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris HIP-HOP tous niveaux Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 26 décembre 2023, Paris. Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Pour le stage : participation de 20€ Stage de HIP-HOP tous niveaux pour les 7-12 ans, pouu débutants et initiés. Noham vous propose un atelier pour découvrir le hip hop et pour les initiés l’apprentissage de nouveaux pas de danse pour épater vos amis. Places limitées – inscriptions auprès du secrétariat : contact@mercoeur.asso.fr –

01 43 79 25 54 Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris Contact : +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr

Centre Paris Anim' Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris

