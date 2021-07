Hip Hop Story Show Place de la Rotonde Stalingrad, 24 août 2021-24 août 2021, Paris.

du mardi 24 août au jeudi 26 août à Place de la Rotonde Stalingrad

Par la voix de ses speakers incisifs, cette performance dansée évoque de façon ludique l’héritage de cette culture apparue dans les rues du Bronx et aujourd’hui élevée en culture mondiale. HIP-HOP STORY SHOW est une invitation à (re)découvrir toute la richesse et la diversité de cette culture, à titiller la curiosité, les références et les souvenirs de chaque spectateur. Co-écrite par Philippe « Physs » Almeida et Bruno « Sharxxx » Foucaud / Cie MouvMatik, cette performance est portée par 6 danseurs passionnés, acteurs au quotidien de la culture Hip Hop, qui se sont rencontrés sur la Formation Passeur Culturel en Danses Hip Hop, initiée par le Centre de Formation de Danse de Cergy en partenariat avec l’association ON2H. Ce programme expérimental et innovant vient de recevoir la validation de la DGCA/Ministère de la Culture. _Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations._

Ce show retrace l’histoire du hip hop en mettant en scène les différents styles fondateurs de cette danse sur les musiques mythiques de l’époque… pour une ambiance authentique et joyeuse garantie !

Place de la Rotonde Stalingrad 75019 Paris



2021-08-24T19:00:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T20:00:00