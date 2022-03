Hip-Hop Society Marseille 3e Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Hip-Hop Society Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-16 – 2022-04-23 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

À l’initiative de l’AMI, Hip-Hop Society propose un temps de partage et de diffusion tout au long du mois d’avril autour de la culture hip-hop, pour mettre en avant ses valeurs d’indépendance, de transmission et de dépassement de soi.



Au programme, des ateliers, des spectacles et un open jam.



• Atelier Beatbox à la crèche

Du 1er au 16 avril

MicFlow, artiste et précurseur du renouveau du mouvement Human Beatbox en France et à l’international, propose aux enfants et aux parents de découvrir la discipline du beatbox. Véritable pilier du hip-hop, elle apprend à orchestrer son corps et produire de la musique avec sa bouche comme seul instrument.



• Atelier 40 degrés – Yves Mwamba

Du 20 au 22 avril | 14h à 17h

Cet atelier est destiné aux personnes entre 15 et 25 ans, ayant déjà une pratique de la danse hip-hop ou afro. Une restitution du travail est prévue le 23 avril lors de “Jam The Playground”.



• Atelier Bouge ta Place – AWA

Cette seconde édition des ateliers “My Squad sessions” a pour objectif de questionner, par le biais de l’écriture de textes de rap, la question des rôles qu’on nous donne à jouer et de la manière dont chacun peut s’y conformer ou les contourner. Les membres de l’atelier, déjà constitués au cours des précédents ateliers depuis novembre 2021, feront une restitution le samedi 23 avril sur le Playground de la Friche la Belle de Mai.



• Hip-Hop Nakupenda – Compagnie Par Terre

16 avril | 18h

Petit Plateau

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo. Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec “Hip-Hop Nakupenda” : “hip-hop, je t’aime”, en Swahili.



• Midi Minuit – Compagnie Hylel

16 avril | 20h

Salle Seita

“La tess me serre si fort que j’ai l’impression de l’aimer”. Comment les corps s’inscrivent-ils dans l’espace du quartier ? Comment porter un regard juste sur cette jeunesse qui revendique l’appartenance au quartier comme pilier identitaire ? Comment comprendre ses errements entre création et (auto) destruction ?

‘Asmanti [Midi-Minuit], c’est les corps qui racontent le temps qui passe, le temps qui se suspend, le temps qui s’accélère, les copains, le terrain, les rires, l’ennui, l’action, la tension, l’envie de partir, l’envie de rester. Le quartier, 7/7, Midi-Minuit.



• Jam The Playground

23 avril | 13h à 18h

Playground

Autour d’un “ring”, l’artiste K-Méléon provoque la compétition musicale et permet aux rappeur·euse·s, danseur·euse·s, chanteur·euse·s de se confronter à iels-même à travers l’art de l’improvisation. Également, une restitution des ateliers du mois sera présentée.



Dans le cadre de Terrain Commun

Une proposition de AMI / Dynamo, Cabaret Aléatoire et Radio Grenouille & Euphonia

Musique, arts visuels, danse, cinéma, radio… La culture hip-hop sera à l’honneur à La Friche lors de ce temps fort de restitution et de diffusion !

https://www.lafriche.org/evenements/hip-hop-society/

À l’initiative de l’AMI, Hip-Hop Society propose un temps de partage et de diffusion tout au long du mois d’avril autour de la culture hip-hop, pour mettre en avant ses valeurs d’indépendance, de transmission et de dépassement de soi.



Au programme, des ateliers, des spectacles et un open jam.



• Atelier Beatbox à la crèche

Du 1er au 16 avril

MicFlow, artiste et précurseur du renouveau du mouvement Human Beatbox en France et à l’international, propose aux enfants et aux parents de découvrir la discipline du beatbox. Véritable pilier du hip-hop, elle apprend à orchestrer son corps et produire de la musique avec sa bouche comme seul instrument.



• Atelier 40 degrés – Yves Mwamba

Du 20 au 22 avril | 14h à 17h

Cet atelier est destiné aux personnes entre 15 et 25 ans, ayant déjà une pratique de la danse hip-hop ou afro. Une restitution du travail est prévue le 23 avril lors de “Jam The Playground”.



• Atelier Bouge ta Place – AWA

Cette seconde édition des ateliers “My Squad sessions” a pour objectif de questionner, par le biais de l’écriture de textes de rap, la question des rôles qu’on nous donne à jouer et de la manière dont chacun peut s’y conformer ou les contourner. Les membres de l’atelier, déjà constitués au cours des précédents ateliers depuis novembre 2021, feront une restitution le samedi 23 avril sur le Playground de la Friche la Belle de Mai.



• Hip-Hop Nakupenda – Compagnie Par Terre

16 avril | 18h

Petit Plateau

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo. Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec “Hip-Hop Nakupenda” : “hip-hop, je t’aime”, en Swahili.



• Midi Minuit – Compagnie Hylel

16 avril | 20h

Salle Seita

“La tess me serre si fort que j’ai l’impression de l’aimer”. Comment les corps s’inscrivent-ils dans l’espace du quartier ? Comment porter un regard juste sur cette jeunesse qui revendique l’appartenance au quartier comme pilier identitaire ? Comment comprendre ses errements entre création et (auto) destruction ?

‘Asmanti [Midi-Minuit], c’est les corps qui racontent le temps qui passe, le temps qui se suspend, le temps qui s’accélère, les copains, le terrain, les rires, l’ennui, l’action, la tension, l’envie de partir, l’envie de rester. Le quartier, 7/7, Midi-Minuit.



• Jam The Playground

23 avril | 13h à 18h

Playground

Autour d’un “ring”, l’artiste K-Méléon provoque la compétition musicale et permet aux rappeur·euse·s, danseur·euse·s, chanteur·euse·s de se confronter à iels-même à travers l’art de l’improvisation. Également, une restitution des ateliers du mois sera présentée.



Dans le cadre de Terrain Commun

Une proposition de AMI / Dynamo, Cabaret Aléatoire et Radio Grenouille & Euphonia

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-15 par