HIP-HOP SOCIETY #3 : LA SOIRÉE w/ LA RUMEUR (INÉDIT) + MEL WOODS & JOJO SK (SIXTION DJ’S) + CYMATIC Cabaret Aleatoire, 21 avril 2022, Marseille.

HIP-HOP SOCIETY #3 : LA SOIRÉE w/ LA RUMEUR (INÉDIT) + MEL WOODS & JOJO SK (SIXTION DJ’S) + CYMATIC

Cabaret Aleatoire, le jeudi 21 avril à 20:30

La Cabaret Aléatoire et l’Ami présentent en partenariat avec Comparses et Sons Dans le cadre du festival Hip-Hop Society #3 ◤ TICKETS ◢ [https://biglink.to/hhs](https://biglink.to/hhs) ◤ LA RÉSSOI ◢ Voyage au cœur de la culture hip-hop le jour, le grand retour de HIP-HOP SOCIETY ne saurait se tenir sans une nuit tout à son égale. Rendez-vous immanquable du festival, la RÉSSOI nous emmène cette année à travers l’Histoire avec deux grands H. Du Hip-Hop Underground au Cloud Rap, des premiers OG’s à la jeune scène française pleines de ressources, de l’exclusif à de l’avant-garde, voici de qui vous attend pour votre plongeon dans le temps. ◤LINE-UP◢ ▷ LA RUMEUR [INÉDIT] ↘︎ Hip-Hop Underground, Rap Hardcore, Rap Politique 25 ans de carrière et toujours d’actu. 2002, l’album “L’ombre sur la mesure” révèle le groupe au grand public. Leur musique aux assonances jazzy & électro, ainsi que leurs textes ciselés permettent au groupe de faire un rap libre et engagé, un rap toujours en résonance avec l’actualité sociale, politique et culturelle. Marquée par huit années de combat judiciaire initié par le président de la République, La Rumeur n’a jamais plié. Pendant qu’elle remportait un bras-de-fer mythique devant les tribunaux et entre les multiples concerts, consacrés par un show à l’Olympia en novembre 2012, le groupe de rap s’est lancé derrière les caméras. À son actif, La Rumeur compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips vidéos, un court métrage, un documentaire, un film tv, un long métrage sorti au cinéma, un livre… Cette année sera l’occasion pour le groupe d’annoncer son grand retour avec la sortie de ce 5ème album, 8 ans après leur dernier album. L’actualité de cette dernière décennie offre du blé à moudre à La Rumeur ! En remerciement d’un indéfectible soutien de leur public, La Rumeur repart écumer les concerts, de la cour de promenade d’un centre de détention aux festivals les plus fréquenté. ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/profile.php?id=100044525753441](https://www.facebook.com/profile.php?id=100044525753441) ↘︎ TW : [https://twitter.com/larumeur](https://twitter.com/larumeur) La Rumeur – Saturé (Official Video) : [https://youtu.be/MChVoVvQpqU](https://youtu.be/MChVoVvQpqU) ▷ JOJO SK [SIXTION] ↘︎ Afro, Amapiano, Dancehall ou Hiphop Explorateur insatiable. «SKRAZZY ! » Éclectique et polyvalent, JOJO SK manie les styles urbains pour raconter une histoire à travers ses DJ sets ahurissants de qualité. Il se place comme l’un des DJ/Producteur phare aux côtés de ses complices du collectif SIXTION, son apport sur de nombreux projets musicaux certifiés Or et Platines, ainsi qu’en tournée comme DJ HOST pour le rappeur LETO. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jojoskrazzy](https://soundcloud.com/jojoskrazzy) ↘︎ IG : [https://www.instagram.com/jojoskrazzy/](https://www.instagram.com/jojoskrazzy/) Brut.club session : [https://youtu.be/8MAqwVfG-x8](https://youtu.be/8MAqwVfG-x8) ▷MEL WOODS [SIXTION] ↘︎ Trap Underground, Drill Ambassadrice de la Culture. Mel Woods a cette faculté de découvrir des pépites inconnues au bataillon et leur donner vie face à un environnement musical que l’on sait très mainstream. Des mèches bleues, oranges ou peut-être vertes ? Nous ne le saurons que le jour J car son style est aussi imprévisible que ses tracks. Aujourd’hui, elle impose déjà son style dans plusieurs pays, comme en Espagne ou en Suisse. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/traapmama](https://soundcloud.com/traapmama) ↘︎ IG : [https://www.instagram.com/melwoods__/](https://www.instagram.com/melwoods__/) Brut.club session : [https://youtu.be/Pxlv-wZKRuE](https://youtu.be/Pxlv-wZKRuE) ▷ CYMATIC [LIVE] ↘︎ Rap français, Hip-Hop Jazzy Futures valeurs sûres. Quand le rap rencontre la richesse harmonique du jazz, les chœurs de la soul, les vibrations de l’acoustique et la précision des machines. Entre spiritualité et pragmatisme, rêves et désillusions, les quatre artistes se livrent dans un rap sincère et spontané. Réunion de quatre rappeurs : Abe, Gioslo, Nassim Sekkal et Solal Ody, ils partagent la même vision de l’univers. Ils commencent le rap à l’adolescence, entre freestyle de rue et open-mics. Très vite, la passion prend de l’importance et leur envie de réussir les amène à participer à des tremplins, à élaborer des projets solos ou encore à se professionnaliser dans les métiers du son. Après une résidence coachée dans les studios de l’AMI en novembre dernier, les Cymatic vont à nouveau être accompagnés par Dj Djel et PY Lawrence sur la partie scénique au Cabaret Aléatoire. ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/CymaticNoStress/](https://www.facebook.com/CymaticNoStress/) ↘︎ IG : [https://www.instagram.com/cymatic_nostress/](https://www.instagram.com/cymatic_nostress/) CYMATIC – Grooving Night (Official video) : [https://youtu.be/vWQMnz1LADQ](https://youtu.be/vWQMnz1LADQ) ▷ BONNIE’S HOUSE [LIVE] Croissance fulgurante. Label indépendant 100% rap féminin basé sur Marseille qui rassemble Creamy G & Joy C, deux artistes aux styles et inspirations différentes, accompagnées de Dj Victoria. Coaché dans le cadre de Hip Hop Society par Dj Djel et PY Lawrence, elle vienne faire trembler le Cabaret Aléatoire après une programmation au Café Concert, en coproduction avec le festival Impulsion. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/bonnies-house](https://soundcloud.com/bonnies-house) ↘︎ IG : [https://www.instagram.com/bonnieshouse13/](https://www.instagram.com/bonnieshouse13/) Bonnies’s House – Jeune Clyde ( Joy C feat. Creamy G ) : [https://www.youtube.com/watch?v=W03pcn6wHeo](https://www.youtube.com/watch?v=W03pcn6wHeo) ◤ TARIFS ◢ ✷ Early – 10 € ✷ Regular – 13 € ✹ Jour J – 16 € (+ frais de loc) ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/hhs](https://biglink.to/hhs)

A partir de 10€

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T02:00:00