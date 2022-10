Hip Hop Sensations – DJ Samy (Numark Artist), 11 novembre 2022, .

Hip Hop Sensations – DJ Samy (Numark Artist)



2022-11-11 23:30:00 23:30:00 – 2022-11-11

RareRnB – NewJack – Funk – Groove – Boom Bap – Drill – Ragga



Ambassadeur et artiste officiel Numark (USA) parmi 25 autres artistes à travers le monde.

DJ Samy est un activiste Hip Hop depuis la fin des années 90, il s’est produit en première partie d’artistes nationaux et internationaux comme 50 Cent, Booba, The Pharcyde, Fatman Scoop, Tara McDonald, Psy 4 de La Rime…

Il fonde en 2015 le Mouvement Scratcheverywhere qui a connu un grand succès á Londres pour son lancement au fameux Chip Shop, lieu incontournable de la scène Hip Hop Londoniennes.



En 2018, il marque les esprits lors de son showcase avec sa platine vinyle portable pour la 34e édition des championnats du monde des Djs à Londres, le DMC World DJ Championship.



Il rejoint par la suite la team des juges DMC portablist en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

En 2022, il fonde Cuts Radio, la nouvelle radio made in Marseille avec un bouquet de 6 Radios Digitales.



Ses sets connus par un mélange harmonieux de Scratch, de différents styles musicaux, et un concentré d’énergie, font l’unanimité auprès du public dans chacune de ses prestations !

Un Concentré de Hip Hop Old School au Makeda.

dernière mise à jour : 2022-10-14 par