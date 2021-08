Marseille Théâtre silvain Bouches-du-Rhône, Marseille HIP HOP NON STOP ! Théâtre silvain Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre silvain, le vendredi 27 août à 18:00

Pour terminer en beauté ces 4 jours au bord de l’eau, l’association Tilt propose une séance de cinéma en plein air. Avec au programme deux documentaires marseillais autour du hip-hop par Queen K et le duo composé du journaliste Gilles Rof et du réalisateur (ex Tous des K) Daarwin.

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T23:00:00

