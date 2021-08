Marseille Théâtre silvain Bouches-du-Rhône, Marseille HIP HOP NON STOP ! Théâtre silvain Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

HIP HOP NON STOP ! Théâtre silvain, 26 août 2021, Marseille. HIP HOP NON STOP !

Théâtre silvain, le jeudi 26 août à 18:00

Le hip-hop se décline toute l’année sous de multiples formes : ateliers, concours, freestyle de rue. L’occasion de célébrer les associations et collectifs qui rendent accessibles l’écriture, la production, les performances à des publics variés dans tous les quartiers. Big up à Kif-Kif’ Art&Co, BAHAM Arts, les Temps Libres, Start-up ! Pour célébrer ce moment spécial hip-hop, Cre’scène 13 & Orizon Sud nous offriront une création inédite pour l’occasion en mode block party : danseurs et kickeurs vont ambiancer la cité phocéenne !

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T23:00:00

