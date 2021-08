Marseille Théâtre silvain Bouches-du-Rhône, Marseille HIP HOP NON STOP ! Théâtre silvain Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre silvain, le mercredi 25 août

Une large place à la danse sous toutes ses formes pour ce jour #2 : démarrage en trombe avec une scène ouverte, animée par Cre’scène, pour illustrer combien la danse rassemble et permet à chacun (professionnels, passionnés) de s’exprimer et de faire vivre de nouvelles formes. L’occasion également de découvrir des croisements entre DJ, danseurs, rappeurs, graffeurs, musiciens live. Cie Hylel, Organon, Horizon Beatume, WePresent, une carte blanche au Molotov, Al Iman Staff (Khamsa et Muge Knight)… Au final plus de 50 artistes et 7 collectifs viendront porter les couleurs de la créativité made in Marseille ! Arrivée également d’une équipe de graffeurs, emmenée par l’incontournable Seek, qui travaillera en direct et sur scène sur une fresque 100 % hip-hop.

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T23:00:00

