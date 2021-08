HIP HOP NON STOP ! Théâtre silvain, 24 août 2021, Marseille.

Initié par les mairies de secteurs des 1/7, 2/3, 4/5 et 6/8 de la ville de Marseille, et déployé dans le cadre de l’été marseillais, le festival Hip-Hop Non Stop propose pendant 4 jours au Théâtre Silvain une première édition mettant à l’honneur l’ensemble des cultures hip-hop : danse, rap, graff, beatmaking. Plus de 15 collectifs et près de 120 artistes se retrouveront du 24 au 27 août, de 18h à 23h, afin de mettre en lumière le patient travail de collectifs ou d’associations qui font vivre depuis parfois 20 ans le développement artistique des artistes marseillais·e·s. Plus qu’un festival, Hip-Hop Non Stop ambitionne de devenir un véritable programme et inspirer une politique de soutien aux acteurs de terrain. Le festival propose également des temps de formation, d’ateliers et de rencontres pour les professionnel·le·s ou les artistes en devenir afin de renforcer leur visibilité autant que leurs compétences. Tout le programme : [https://bit.ly/3CagVqM](https://bit.ly/3CagVqM) La communauté hip-hop internationale se donne rendez-vous pour l’ouverture du festival avec une date co-produite par le Festival de Marseille et l’AMI : un concert cent pour cent féminin avec Élodie Rama, Joy Frempong alias Oy et Yugen Blakrok ! Liées par leur amour pour Marseille, ces trois prêtresses du rap et de la soul invitent à l’ivresse d’une nuit sans fin au travers d’un set croisé qui rappelle que le hip-hop s’enrichit d’influences, d’univers artistiques singuliers et explose les frontières dans lesquelles on voudrait l’enfermer. **Élodie Rama**, artiste d’origine martiniquaise, vogue entre Marseille et Nantes depuis de nombreuses années. Artiste visuelle, animatrice radio, c’est avant tout une chanteuse qui a collaboré avec de nombreux artistes en France et à l’étranger (Hocus Pocus, Natural Self, Sly Johnson, Bojan Z, Renegades of Jazz, Baloji…). Son EP Strange Island, premier pas de son voyage musical, est sorti fin 2013. Après 8 ans de périples sur les flots, Élodie Rama est de retour avec son premier album, réalisé par Atom (C2C). Composé de 11 titres mélangeant tour à tour, Soul, R&B moderne ou encore pop, chaque titre impose un rythme, développe une séquence… Revendiquant son identité créolisée, sa musique se situe hors des frontières : français, anglais, créole ou encore espagnol se mêlent et s’entrechoquent sur ce nouvel opus ! Chaque pulsation sonore invite à monter dans le bateau de la chanteuse direction le nouveau monde. Timbre suave et voix reconnaissable entre mille, fermez les yeux et laissez-vous guider… Sur Letter to a Sister Friend, nouvel extrait de son prochain album prévu début 2022, les voix d’Élodie Rama se superposent, les mots disparaissent et deviennent mélodies. Sur une production laid back signée Jean du Voyage, agrémentée de la flûte aérienne de Yann Cléry, un véritable jeu d’ombre et de lumière se joue entre la voix et l’instrument à vent. Une relation intime se crée entre Pop et R&B… Le titre, clin d’œil à la chanson de la poétesse de Philadelphie Ursula Rucker, nous invite à entrer dans l’univers d’Élodie Rama, à l’accompagner, se laisser guider par ses mélodies… Duo éminemment original et créatif, **OY** se compose de la chanteuse/musicienne d’origine helvéto/ghanéenne Joy Frempong et du batteur/producteur Lleluja-Ha. Leur album précédent, « une synthèse réfléchie et élégante d’electronica, hip-hop et pop » (Mojo, UK), puisait une partie de sa matière première dans des sons et proverbes récoltés lors d’un voyage en Afrique, utilisés pour créer une musique « excentrique, nomade et saturée de couleurs » (Les Inrocks). Cette fois, avec leur album Space Diaspora, OY sont carrément partis dans l’espace, durant un voyage qui les accidentellement projetés dans le futur, sur une planète habitée et terraformée par des Terriens, dénommée Space Diaspora. OY y découvrent des mœurs étranges, des pratiques politiques et artistiques inconnues, des sons inouïs, dont ils s’inspirent dès leur retour pour créer ce nouvel album. Cette parabole en forme de voyage loufoque (entre Méliès et Jonathan Swift) est un cadre qui permet à OY de donner la pleine mesure de son talent polymorphe, et de créer un opus inspiré, chatoyant, fantaisiste, regorgeant de mélodies entêtantes portées par la formidable voix de Joy Frempong et son « flow fougueux, gorgé de soul et d’humour » (Télérama). Cinq ans après son 1er album Return of the Astro-Goth (signé sur le label marseillais I.O.T. Records), c’est en 2019 que **Yugen Blakrok** redescend de l’immensité cosmique pour délivrer au monde une impressionnante leçon de style avec son deuxième album, Anima Mysterium. Loin des astres mais imprégnée de leur lumineuse sagesse, c’est vers la Terre, l’Humanité et les Ténèbres en leur centre que la rappeuse sud-africaine dirige ses incantations. Accompagné des beats de Kanif the Jhatmaster, le flow litanique de Yugen tisse morceau après morceau les frontières d’un monde où l’inconscient se libère et confronte l’homme à ses secrets les plus enfouis. Femme noire, la rappeuse se place à l’intersection des luttes les plus dures de ce monde et y prend part par son art. La poésie de Yugen a quelque chose d’ovidien et elle se dépeint comme actrice de Métamorphoses, déesse réincarnée en éléments terrestres afin de rappeler l’Humanité à l’ordre. Son immense talent ne se révèle au grand public qu’après son apparition sur la BO du film Black Panther aux côtés de Kendrick Lamar et Vince Staples, jugé « meilleur couplet de la BO » par Billboard. Après un deuxième album Anima Mysterium acclamé internationalement par la critique, un passage dans les studios du COLORS Show, et un Mysterium Tour couronné de succès (Hip Hop Kemp, Printemps de Bourges, Primavera Sound, Nyege Nyege Festival…), ces dernières années se font celles de la reconnaissance pour Yugen Blakrok.

10€

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T23:00:00