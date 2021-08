Marseille Espace musical Hyperion Bouches-du-Rhône, Marseille Hip Hop Non Stop “The Crush + Thab” Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espace musical Hyperion, le samedi 28 août à 19:00

Dans le cadre du festival Hip Hop Non Stop l’Espace Musical Hyperion et la Mairie des 4/5 vous invitent à 2 concerts gratuits de rap. Le Hip hop énergique, brut, musical et classe du duo de The Crush succédera à Thab, représentant de la nouvelle génération de la musique urbaine Made in Marseille

Entrée libre

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T21:00:00

