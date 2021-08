HIP HOP NIGHT w/ DJ DAZ vs DJ DJEL Plage du Prado, 18 août 2021, Marseille.

Mercredi 18.08.19 – De 19h à 01h en direct des Plages du Prado ! DJ DAZ(IAM) vs DJELL(Fonky Family) @ Les Nocturnes du BEACH Soccer Marseille WARM UP BY DJAY @SEVEN STYLE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Ce troisième soir mettra le Hip Hop à l’honneur ! les 2 DJs Marseillais s’affronteront dans une battle qui s’annonce sans précédent ! DJ DAZ (DJ Officiel d’IAM) VS DJ DJEL (DJ Officiel Fonky Family) Ces 2 DJs ont su aux côtés de leurs groupes respectifs révolutionner le Hip Hop Marseillais ! Que se soit avec IAM ou la Fonky Family, ils ont su créer leurs univers et seront présents pour vous y transporter ! Le temps d’une soirée, venez découvrir et redécouvrir les classiques du hip hop français et international ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► “DJ DJEL” : Originaire de Belsunce. Il va découvrir le hip hop très tôt. Et s’initier à tous les types d’art de comporte cette culture ! Après plusieurs projets, c’est à travers la création de la Fonky Family et du collectif «Don’t Sleep Dee Jayz» que la carrière de Djel prendra une toute autre tournure avec notamment des collaborations avec Kalash L’Afro, 3ème Oeil, Les X. Sur scène, c’est aux côtés de DJ CutKiller, DJ Abdel ou encore Joey Starr qu’il fait bouger les gens ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN > DJ DJEL feat. IAM & MUGE KNIGHT – MA CITY REMIX [https://www.youtube.com/watch?v=Htm3XbEFUqQ](https://www.youtube.com/watch?v=Htm3XbEFUqQ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► DJ DAZ arrive sur Marseille en 1991. Depuis toujours attiré par le monde de la musique en 1996 sa première révélation, il fait la connaissance avec DJ DJEL, (Fonky Family, Don’t Sleep) qui lui communiquera sa passion. Quelque temps plus tard, DJ KEOPS (IAM) lui ouvrira les portes très fermées de SAD HILL en 2001.En 2002, DJ DAZ fait parler de lui sur RADIO STAR…!!!Entre les émissions « HALL STAR » tous les mardis de 23h à minuit et les « DAZ PARTY » tous les jeudis de 21h à 23h, des milliers d’auditeurs branchés sur la FM pour l’occasion….Aujourd’hui vous pouvez retrouver « DAZ PARTY » tous les dimanches de 21h à 22h depuis septembre 2009…En parallèle il tourne dans les grandes salles de concert et les plus grands clubs Nationaux et internationaux en passant par : Marseille, Paris, Belgique, Suisse, Allemagne, Québec, L’île de la Réunion, San Paolo Brésil et bien d’autres… Son but faire vivre son concept DAZ PARTY.DJ DAZ ne s’arrête pas là !!Il foule les planches aux côtés des plus grands nom du Hip/Hop International : METHODE MAN, DMX, REDMAN, COMMON, MOBB DEEP, WU-THANG KILLA BEEZ, JAZZMATAZZ, CHRIS BROWN ECT… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LISTEN > DJ KHEOPS & DJ DAZ PRESENTENT “THE WHOLE IN MY HEART” – PART I ([https://www.youtube.com/watch?v=58jrXZLy7Fs](https://www.youtube.com/watch?v=58jrXZLy7Fs)) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Les Nocturnes du Beach Soccer, c’est quoi ? Durant une semaine, venez vivre des soirées inédites, avec pour chaque soir, un thème et/ou artiste(s) différent(s) ! Un moment unique, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles ! Avec également pour vous : ► SCANNA [DJ Résident] & Show GOGO ► Snacking tout le long de la soirée ! ► Espace VIP Le tout, dans un site sécurisé et éphémère ! Programation de la semaine : Voir #event : [https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ACCÈS GRATUIT : Uniquement sur Bracelets ou Billet électronique à récupérer gratuitement : Auprès de l’#Infoline : 0778216466 ou Via le lien #LePotCommun : [https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s](https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s) La présentation d’une invitation ne garantit pas l’accès mais la gratuité, une tenue et attitude correctes seront exigées. Événement interdit aux mineurs. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ADRESSE : Plages du Prado Sud, Avenue Pierre Mendès France , 13008 Marseille (80 mètres derrière la statue du David) Ligne RTM n° (19) & (83) Lien Maps : [https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7](https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOLINE : 0778216466

Gratuit sur réservation

Plage du Prado Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille



2021-08-18T18:00:00 2021-08-18T01:00:00