HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop Rue de Meerbusch Fouesnant, lundi 8 juillet 2024.

HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop Rue de Meerbusch Fouesnant Finistère

Pendant les vacances estivales, la Hip Hop New School et ses professeurs et intervenants mettent en place deux camps d’été en Juillet et Août en Cornouaille, autour des différentes disciplines de la culture Hip Hop. Votre enfant souhaite découvrir la culture Hip Hop, poursuivre sa pratique durant les vacances ou bien se perfectionner ?

Ces camps de 5 jours vous proposent 2 différents parcours en fonction des activités que vous souhaitez pratiquer. Dès 8 ans>>.

– Un camp culture urbaine

– Un camp perfectionnement danse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 09:30:00

fin : 2024-07-12 17:00:00

Rue de Meerbusch Complexe sportif de Bréhoulou

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.hiphopnewschol@gmail.com

