Fouesnant

HIP HOP NEW SCHOOL : Camps d’été 100% Hip Hop Fouesnant, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Fouesnant. HIP HOP NEW SCHOOL : Camps d’été 100% Hip Hop 2021-07-07 – 2021-07-10 Rue du Stade Halle des sports de Bréhoulou

Fouesnant Finistère POUR L’ÉTÉ 2021 LA HIP HOP NEW SCHOOL PROPOSE DEUX CAMPS D’ETÉ 100% HIP HOP!

Le camps de juillet se déroulera du 7 au 10 juillet 2021 sous la direction d’Ali Ahamed. Ce camps de 4 jours vous propose différent parcours en fonction des activités que vous souhaitez pratiquer. Trois parcours vous sont proposés:

– Un camp culture urbaine où les participants pourront pratiquer la danse, le parcours, le graff, le beat box et profiter d’une activité nautique. – Un camp danse (tout niveau) avec la pratique du break, de la danse debout, de la house, du renforcement musculaire ainsi que l’activité nautique. Un camp 100% danse. – Un camp Parkour: SAAD propose un camp 100% parkour en salle et en extérieur complété par le renforcement musculaire avec Rafael et la traditionnelle activité nautique. Tarif​:​ ​

– Pension Complète: 258 euros (250 euros stages + 8 euros adhésion Hip Hop New School)

Lieu Fouesnant Adresse Rue du Stade Halle des sports de Bréhoulou Ville Fouesnant