Hip-Hop Nakupenda un solo d'Yves Mwamba et Anne Nguyen Villers-Cotterêts, samedi 13 avril 2024.

Hip-Hop Nakupenda un solo d’Yves Mwamba et Anne Nguyen Villers-Cotterêts Aisne

Suivez le chorégraphe et danseur Yves Mwamba sur les traces du hip-hop.

Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo (RDC). Pourquoi danse-t-on ? En Afrique, on ne se pose pas la question. Lorsqu’un nouveau clip sort à la télé, tout le monde apprend les pas. Mobutu, fait danser tout le continent africain.

Il danse sa danse hip-hop à lui, apprise sans cours ni conservatoires, et nous raconte l’évolution des danses urbaines au Congo, qui puisent leurs origines aussi bien dans les danses ancestrales que dans les danses de gangs.

Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous transporte dans un univers onirique peuplé d’ancêtres et de démons. Des États-Unis à Kisangani à Paris, il nous invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec Hip-Hop Nakupenda hip-hop, je t’aime , en Swahili.

Ecriture Anne Nguyen & Yves Mawamba

Interprétation Yves Mawamba

Mise en scène et chorégraphie Anne Nguyen

Conseil artistique Yann Richard, Fabrice Labrana

Production Compagnie par Terre / Anne Nguyen

Coproduction L’Auditorium Seynod

Avec le soutien de Mairie de La Courneuve Houdremont centre culturel ; CND Centre national de la danse mise à disposition de studio ; Théâtre de Chevilly-Larue

En coréalisation avec L’échangeur – CDCN, dans le cadre du festival Kidanse. 2323 23 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 16:50:00

1 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France cite.languefrancaise@monuments-nationaux.fr

