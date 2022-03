HIP HOP – KIKESA Nancy, 15 avril 2022, Nancy.

HIP HOP – KIKESA L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

2022-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-15 L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie

Nancy Meurthe-et-Moselle

KIKESA

L’histoire a démarré sur Youtube avec les DDH (Dimanches de Hippies) soit un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an. 500 000 abonnés et +100 millions de vues plus tard, aujourd’hui Kikesa parle déjà de son second opus attendu pour le printemps 2022.

Revenons en arrière, c’est à Nancy que Kikesa fait ses premiers pas, l’histoire démarre sur Youtube et très vite il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès Janvier 2019 parmi les “11 rappeurs à suivre”. Puis c’est Deezer qui l’approche pour lui proposer de participer au projet « La relève », compilation de jeunes talents urbains exclusivement disponible sur la plateforme de streaming. Accompagné par Cadillac et Dinosaurs depuis déjà un moment, c’est ensemble qu’ils signent finalement chez Capitol Music France. De cette collaboration sortira PUZZLE le tout premier album de KIKESA (Classé directement #13 du Top des ventes), suivi de près par un Olympia complet et une première tournée.

Pour 2020, KIKESA revient sur sa formule phare des DDH, soit un nouveau titre tous les dimanches sur sa chaine Youtube. Succès immédiat avec des centaines de milliers de vues par vidéo à chaque sortie. Le rythme ne faiblit pas.

L’année 2021 sera tout autant productive puisqu’il décide de retourner en studio pour préparer son second opus. Quelques brèves apparitions feront languir les fans en attendant de revenir sur le devant de la scène. Par exemple un titre surprise en Juillet dernier « A ma place » qui se classera directement en tendances Youtube (1.6M de vues) ou encore un live très remarqué aux Z Event en Septembre dernier.

Pour son retour KIKESA voit les choses en grand avec une annonce de tournée dans toute la France clôturée par un second Olympia, et un album puissant et étonnant qui promet bon nombre de surprises…

+33 3 83 38 44 88

L’Autre Canal.

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-10 par