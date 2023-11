Hip Hop Games Théâtre Le 13e Art Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Réservez sur le site du 13e Art !

16€ – 33€

Hip Hop Games – Les Jeux de la Danse est le premier concept qui propose un jeu d’improvisation en danse hip hop mis en scène à travers différentes épreuves créatives. Ce spectacle est déclinable à l’infini et, pour cette édition, il s’adaptera à la thématique « Sport et Culture »… et au public du 13e Art !

Grâce à une web app, participez à différents choix pour accompagner les danseurs·ses à travers les épreuves mythiques du HHG. Après une tournée internationale, la Troupe HHG, accompagnée de danseurs·ses survolté·es, est de retour à Paris et prête pour une date unique que vous n’êtes pas prêt·es d’oublier !

Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris

Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/hip-hop-games/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/hip-hop-games/

pumama photographie