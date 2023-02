HIP HOP GAMES EXHIBITION !POC!, 30 mars 2023, ALFORTVILLE.

HIP HOP GAMES EXHIBITION !POC!. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

HIP HOP GAMES EXHIBITION

Romuald Brizolier / Art-Track

Le HIP HOP GAMES Exhibition est un spectacle participatif mêlant danseurs professionnels et/ou amateurs. Reprenant les épreuves connues des HHG, mais en dehors du circuit officiel, c'est-à-dire hors compétition. Ce projet est avant tout une démonstration du format HIP HOP GAMES. Des ateliers hip hop seront organisés en amont de l'exhibition avec les écoles de la ville. Romuald Brizolier, danseur et chorégraphe, a imaginé un concept il y a 12 ans : créer un espace d'expression hybride, entre battle de danse et création chorégraphique. Depuis, les meilleures compagnies nationales s'affrontent chaque année lors des Hip Hop Games, événement devenu référence en danse urbaine. Pour sa déclinaison «exhibition», les danseurs, professionnels et/ou amateurs, se mesurent lors d'épreuves aux contraintes décalées et mythiques des HHG: danser sur une playlist bariolée, improviser avec des accessoires, évoluer dans un espace restreint… tout en démontrant des qualités d'improvisation et de créativité extraordinaires. Ce spectacle participatif voit son affiche renouvelée à chaque fois et avec elle les défis proposés aux participants. Avec eux, la troupe plante le décor et narre l'histoire dont les danseurs sont les protagonistes. Romss en tant qu'arbitre, MC Philémon, Tismé aux platines, Mystraw au beatbox et Andry Art7 au VJing (performance vidéo en temps réel), les danseurs sortent de leur zone de confort et mêlent expérience, technicité et spontanéité. Tous se retrouvent ainsi au cœur d'un spectacle unique.

durée : 1h30

Direction artistique et concepteur : Romuald Brizolier / Distribution : Romuald «Romss» Brizolier (arbitre), Charlie «Philemon» Luccini (MC), Abraham «Tismé» Diallo (DJ), William «Mystraw» Bayakimissa (beatbox), Andry «ART7» Rakotoarisoa (VJ) / Création lumière : Alexis Dansin / Production : Art-Track

N° téléphone accès PMR : 01 58 73 29 18

Le HIP HOP GAMES Exhibition est un spectacle participatif mêlant danseurs professionnels et/ou amateurs. Reprenant les épreuves connues des HHG, mais en dehors du circuit officiel, c’est-à-dire hors compétition. Ce projet est avant tout une démonstration du format HIP HOP GAMES. Des ateliers hip hop seront organisés en amont de l’exhibition avec les écoles de la ville.

Romuald Brizolier, danseur et chorégraphe, a imaginé un concept il y a 12 ans : créer un espace d’expression hybride, entre battle de danse et création chorégraphique. Depuis, les meilleures compagnies nationales s’affrontent chaque année lors des Hip Hop Games, événement devenu référence en danse urbaine.

Pour sa déclinaison «exhibition», les danseurs, professionnels et/ou amateurs, se mesurent lors d’épreuves aux contraintes décalées et mythiques des HHG: danser sur une playlist bariolée, improviser avec des accessoires, évoluer dans un espace restreint… tout en démontrant des qualités d’improvisation et de créativité extraordinaires. Ce spectacle participatif voit son affiche renouvelée à chaque fois et avec elle les défis proposés aux participants. Avec eux, la troupe plante le décor et narre l’histoire dont les danseurs sont les protagonistes. Romss en tant qu’arbitre, MC Philémon, Tismé aux platines, Mystraw au beatbox et Andry Art7 au VJing (performance vidéo en temps réel), les danseurs sortent de leur zone de confort et mêlent expérience, technicité et spontanéité. Tous se retrouvent ainsi au cœur d’un spectacle unique.

durée : 1h30

Direction artistique et concepteur : Romuald Brizolier / Distribution : Romuald «Romss» Brizolier (arbitre), Charlie «Philemon» Luccini (MC), Abraham «Tismé» Diallo (DJ), William «Mystraw» Bayakimissa (beatbox), Andry «ART7» Rakotoarisoa (VJ) / Création lumière : Alexis Dansin / Production : Art-Track

N° téléphone accès PMR : 01 58 73 29 18

