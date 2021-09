Lille Le Grand Sud Lille, Nord Hip Hop Games 10 Years Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Hip Hop Games 10 Years

Le Grand Sud, le samedi 27 novembre à 15:00

Le Grand Sud, le samedi 27 novembre à 15:00

Une édition sensationnelle pour les 10 ans du HIP HOP GAMES ! Défis créatifs d’improvisations dansées et performances inédites composent un spectacle unique, orchestré par la troupe HHG de la cie Art-Track. Rythmée par les épreuves phares du HHG, cette édition spéciale vous plongera dans un nouveau format exhibition pour fêter nos 10 ans avec les 10 lauréat·e·s qui ont marqué ces dernières années et une multitude de guests. Vous allez en prendre plein les yeux !

10/7/5 euros

L’événement hybride et hors normes fête ses 10 ans !! Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T19:00:00

