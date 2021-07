Hip-hop Expérience Larsene, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bègles.

Hip-hop Expérience

Larsene, le vendredi 23 juillet à 18:00

Du 19 au 23 juillet, des musiciens de la régie répétition, et de l’école de musique et de danse de Larsene, un DJ, ainsi que des rappeurs du quartier des Terres Neuves et plus largement de Bègles et de la Métropole se retrouveront tous les jours pour composer autour de la musique urbaine et notamment hip-hop ! L’occasion de belles rencontres musicales ! On vous donne rendez-vous pour la restitution gratuite et ouverte à tous, sur le parvis de Larsene…

Entrée libre, Gratuit

Restitution du travail de création Hip-hop Expérience

Larsene 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles (accès Rue Django Reinhardt) Bègles Terres Neuves Gironde



