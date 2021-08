Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Hip hop et barbecue à En Jacca Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Hip hop et barbecue à En Jacca Mairie de Colomiers, 26 août 2021, Colomiers. Hip hop et barbecue à En Jacca

Mairie de Colomiers, le jeudi 26 août à 17:30

L’association Break’in School propose une Groove session party en partenariat avec la Maison citoyenne d’En Jacca. Au programme : battle de breakdance & live DJ. Pour clôturer la journée, partagez un repas barbecue, tarif : 5 € (sandwich+boisson+dessert) * Réservation pour le barbecue, avant le 23 août, à la Maison citoyenne d’En Jacca : **05 61 15 31 81** **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne En Jacca, 22 allée des Balaïtous Maison citoyenne En Jacca, 22 allée des Balaïtous Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T17:30:00 2021-08-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers