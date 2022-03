HIP HOP – DOPE SAINT JUDE + UZI FREYJA Nancy, 26 mars 2022, Nancy.

DOPE SAINT JUDE

Catherine Saint Jude Pretorius est née à Cape Town en Afrique du Sud. Après avoir étudié les sciences politiques à l’université de Cape Town elle fonde la première troupe drag king d’Afrique du Sud et prend son envol sous le nom de scène Dope Saint Jude.

Son projet solo dévoile très vite sa capacité à séduire sur scène par ses textes novateurs et ses influences hip-hop énergiques. Elle propose un rap cru et une prod bass music aux influences grunge dont elle seule a le secret. Drag king, productrice, rappeuse, difficile de mettre Dope Saint Jude dans une case… Aussi bien inspirée par Tupac, Riot Grrrl mais aussi Queen ou Tracy Chapman, sa musique alternative représente les groupes encore trop marginalisés en Afrique du Sud. Concert après concert l’inépuisable Dope Saint Jude enflamme les publics.

UZI FREYJA

Uzi Freyja est un nouveau trio de punk rap crée 2019. Il réunit Kelly Rose une auteure et interprète anglophone d’origine camerounaise basée à Paris et deux producteurs Stuntman5 & FotonDanger. La musique d’Uzi Freyja mélange des textes à la fois engagés et sensuels et des prods influencées par des artistes comme Death grips ou Ho99o9 chers à La Maison Warrior.

