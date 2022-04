HIP HOP DAY Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Blainville-sur-Orne Calvados Ce qui marque la culture Hip-Hop, c’est sa richesse. Elle touche diverses disciplines : danse, musique, arts graphiques, mode, etc…

Ce mouvement, apparu aux États-Unis dans les années 70, prend sa source bien avant et s’inscrit dans l’Histoire même de ce pays.

Loin des clichés, cette journée tentera de démontrer, si besoin il en est, que la culture Hip-Hop, est certes contestaire mais s’inscrit avant tout dans une démarche positive.

Au programme : initiations break-dance, battles, DJing, quizz…

Mais aussi une conférence “30 ans de Hip-Hop” animée par Christophe Brault qui retracera sur ces trois décennies l’évolution de ce courant notamment aux USA.

