HIP HOP CULTURE ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY Chaponnay, vendredi 22 mars 2024.

Nourrie de voyages, de rencontres et d’échanges, la compagnie Supreme Legacy a le plaisir de vous présenterson spectacle sur l’histoire du Hip-Hop, de sa création à nos jours.Enchainant plusieurs tableaux et performances illustrant les différentes facettes de cette culturepluridisciplinaire, Dj, Mc et Danseurs décortiquent chronologiquement les diverses techniques de cet art urbain.HIP-HOP CULTURE se veut ludique sous toutes ses formes et permet aux spectateurs de tout âge de mieuxcomprendre cet univers souvent méconnu par les non-initiés.Cléon, rappeur, MC et Beatmakeur !Déjà passionné de culture hip hop et de danse dès 11 ans, c’est par le rap que Cléon exprimera sa douleur suiteau décès prématuré d’un proche. Il développe alors une écriture sincère, sans autre filtre que la rigueur lyricalequ’il s’impose pour s’inscrire dans la lignée d’artistes à plume comme Oxmo Puccino ou Furax Barbarossa. Lerappeur enchaîne 2 victoires de End of The Weak. Le soir où nous faisons sa rencontre, Il remporte la finale régionale Auvergne-Rhône-Alpes duBuzz Booster 2023 et marquera la finale nationale. Il sera en première partie du concert de Iam le dimanche 10 mars prochain !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY RUE DU STADE 69970 Chaponnay 69