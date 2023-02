Hip-Hop Convict Support 2023 CENTRE CULTUREL TISOT, 18 février 2023, LA SEYNE SUR MER.

Hip-Hop Convict Support 2023 CENTRE CULTUREL TISOT. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Fu-Jo en partenariat avec La bande Passante et le Cnetre Culturel Tissot présente ce spectacle Festival avec plusieurs artistes qui soutiennent l’action de l’association Fu-Jo: DA UZI + SHTAR ACADEMY – N.I.C – SABRI SAMA – SONE DA UZI Avec son premier album, Architecte, certifié disque de platine, il enfonce le clou, retraçant son parcours atypique et semé d’embûches, jouant de sa voix et des styles avec une aisance déconcertante. Son deuxième album, Vrai 2 Vrai, sorti en été 2021, offre au public une première tournée mémorable, quasi sold out! Avril 2022, DA Uzi a sorti son troisième album, Le chemin des braves. Ce nouveau projet donne le sentiment d’être encore plus abouti, plus perfectionné, à force d’entraînement, de studio, d’évasion et de voyage. ?+ SHTAR ACADEMY – N.I.C – SABRI SAMA – SONE 3 HEURES DE CONCERT – DJ BADBERONE Ouverture des portes à 20H00 -Buvette et restauration sur place -distributeur d’espèces à proximité-Parking surveillé -ligne de bus a proximité 08 et 81 (voir horaires réseau Mistral

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL TISOT LA SEYNE SUR MER Avenue Bartolini Var

Fu-Jo en partenariat avec La bande Passante et le Cnetre Culturel Tissot présente ce spectacle

Festival avec plusieurs artistes qui soutiennent l’action de l’association Fu-Jo:

DA UZI + SHTAR ACADEMY – N.I.C – SABRI SAMA – SONE

DA UZI

Avec son premier album, Architecte, certifié disque de platine, il enfonce le clou,

retraçant son parcours atypique et semé d’embûches, jouant de sa voix et des styles

avec une aisance déconcertante.

Son deuxième album, Vrai 2 Vrai, sorti en été 2021, offre au public une première

tournée mémorable, quasi sold out! Avril 2022, DA Uzi a sorti son troisième album, Le

chemin des braves. Ce nouveau projet donne le sentiment d’être encore plus abouti,

plus perfectionné, à force d’entraînement, de studio, d’évasion et de voyage.

?+ SHTAR ACADEMY – N.I.C – SABRI SAMA – SONE

3 HEURES DE CONCERT – DJ BADBERONE

Ouverture des portes à 20H00

-Buvette et restauration sur place

-distributeur d’espèces à proximité

-Parking surveillé

-ligne de bus a proximité 08 et 81 (voir horaires réseau Mistral

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici