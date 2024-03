Hip Hop Celebration Makeda Marseille, samedi 16 mars 2024.

Hip Hop Celebration ♫♫♫ Samedi 16 mars, 22h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T22:00:00+01:00 – 2024-03-17T03:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T22:00:00+01:00 – 2024-03-17T03:30:00+01:00

Cré Scène 13 et le Makeda présentent la soirée Hip Hop Célébration le 16 mars de 22h à 3h30.

Le Hip Hop à l’honneur, une édition spéciale femmes dans le cadre de la journée Internationale des droits des femmes.

Prêt pour une soirée Hip Hop Celebration de folie ?

Vous le savez, la soirée réconciliant old school et new school IS BACK !

Au programme : dj set avec dj Sween et dj Emii, showcase Kenawomo, Osmose.. défilé « Cheapy » et vous pourrez acheter leurs vêtements reconditionnés, show de danse et pleins d’autres surprises…

Et petite nouveauté : on vous offre un cours d’initiation à la danse hip hop !

Pour ça, c’est super important de venir dès 22h.

Enfin bref, si tu es un consommateur de hip hop sous toutes ses formes, c’est une soirée à ne pas rater…

Découvrez tous les évènements et actualités du Makeda sur www.lemakeda.com et Cré Scène 13 www.crescene13.com

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur