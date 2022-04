Hip Hop Celebration : DJ Djel · DJ Vientiane · Guests Makeda, 16 avril 2022, Marseille.

Makeda, le samedi 16 avril à 22:00

HIP HOP CELEBRATION ! DJ Djel “Le Tailleur de Diamants” fait partie des DJ incontournables de l’hexagone. Cet hyperactif est aussi le fondateur de Dont Sleep Prod et du collectif Dont Sleep Dee Jayz, puis plus récemment de Block Party Sound System. Avec plusieurs compilations, albums, mixtapes et soirées à son actif, ce passionné a vendu plusieurs milliers d’albums avec son groupe (Fonky Family). Aujourd’hui il se consacre entièrement aux partys HipHop, Rock, Electro, … dont lui seul a le secret. DJ Vientiane Music Digger & Hip Hop ARTivist, ce DJ international fait bouger les foules et les B.Boys & Girls ! Et il promet de nous faire transpirer sur le dancefloor… INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

