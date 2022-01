Hip-Hop Campus L’ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du lundi 7 février au vendredi 11 février à L’ARA – Autour des Rythmes Actuels

En février, si certains partent à la montagne, d’autres s’envolent en direction des States ! Du 7 au 11 février, la Cave aux Poètes en partenariat avec l’ARA propose à douze ados, un stage d’une semaine autour des différentes facettes de la culture Hip-Hop : danse, graff, écriture rap, beatbox … rien ne manque à cette formation complète et intensive ! L’effectif réduit de ce stage permettra aux jeunes un accompagnement privilégié dans chaque discipline : en contact permanent avec les artistes, les stagiaires pourront laisser libre cours à leur créativité dans tous les domaines et enflammer la piste lors de la restitution de fin de semaine ! **PROGRAMME DU STAGE** **Du 7 au 11 février – 9h30 à 17h** Lundi 7 février Visite de la Cave aux Poètes + Histoire du Hip-Hop “Le Rap est musique de vieux” d’Ismaël Métis + Initiation à la danse Hip-Hop Mardi 8 février et jeudi 10 février Initiation aux techniques et logiciels de beatmaking + Ateliers d‘écriture en demi-groupes. Mercredi 9 février Initiation beatbox + Atelier graff Vendredi 11 février Dernière répétition avant la restitution finale !

10€ à 25€

stage d’une semaine à l’ARA : danse, beatbox, graff, beatmaking… L’ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:30:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T09:30:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T17:00:00

