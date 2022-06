« HIP HOP » BATTLE / DÉMONSTRATION & INITIATION GUITARE Étaples Étaples Catégorie d’évènement: Étaples

« HIP HOP » BATTLE / DÉMONSTRATION & INITIATION GUITARE Par le centre social CAF Samedi 18 juin de 14 h à 16 h – Capitainerie quai de la canche Étaples-sur-mer Venez assister à une démonstration de HIP-HOP qui va vous en mettre plein la vue ! Des danseurs seront présents pour effectuer du "Breakdance", un style de danse caractérisé par ses mouvements acrobatiques et ses figures au sol. Une représentation exceptionnelle aux styles différents à ne pas manquer. Lors de cet événement, vous pourrez également découvrir une démonstration de guitare pour le plus grand plaisir de vos oreilles ! Profitez de vous essayer à la guitare lors d'une initiation. Une belle occasion de vous plonger dans la peau d'un musicien et de révéler vos talents ! Tarif : gratuit Renseignements : Centre social CAF 03.21.94.62.00 jean-jacques.smeeckaert@cafpas-de-calais.cnafmail.fr

