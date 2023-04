Family Day Hip Hop Arts, 14 mai 2023, Toulouse.

Family Day Dimanche 14 mai, 16h00 Hip Hop Arts Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Buvette et petite restauration sur place. Hip Hop Arts – Ldanse : association.ldanse@gmail.com ou 06 68 61 13 27

En partenariat avec Ldanse

Tout public

Gones The Dj, dj / Hakim Hachouche, MC

Le Family Day, le rendez-vous familial et convivial Hip Hop de l’Association Ldanse s’associe à la Semaine des Cultures Urbaines !

Moment convivial et musical entre parents, enfants et familles, autour de la transmission de la culture Hip hop et de la sensibilisation à l’écoute musicale.

Animations et happening au programme avec Gones The Dj et Hakim Hachouche en maître de cérémonie, La Cie Etincelles, un spectacle de marionnettes et bien d’autres artistes !

Venez avec vos bébés, vos enfants, vos ados, vos cousins, votre oncle, votre tante et vos grands-parents vous délecter sur les sons de Gones. Découvrons ensemble des sons Oldschool et Newschool et aiguisons différemment nos oreilles musicales !

Boules quies disponibles à l’accueil de l’événement, pensez à prendre vos casques pour les plus petits.

Site web : https://ldanse.com/

https://youtu.be/cB2rHnctE-8

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Buvette et petite restauration sur place

Hip Hop Arts – Ldanse : association.ldanse@gmail.com ou 06 68 61 13 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

Amélie Cantapiedra