HIP-HOP/ART URBAIN !!Nouveauté!! centre Chalet Moriond 1650, 31 juillet 2022, Courchevel.

HIP-HOP/ART URBAIN !!Nouveauté!!

du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août à centre Chalet Moriond 1650

**BIENVENUE EN SAVOIE !** ————————- **Au Chalet Moriond 1650 , nous vous accueillons dans un cadre exceptionnel été comme hiver. Les jeunes bénéficient d’un site d’exception, particulièrement vivifiant et ressourçant, en panorama sur** **le massif de la Vanoise.** Les 20 chambres de 2 à 8 lits sont équipées de lavabo et de nombreux rangements. Les sanitaires sont à l’étage. Les aménagements intérieurs sont fonctionnels et chaleureux. Les différents lieux de vie sont dédiés à la détente et à la convivialité : salon, salle de jeux, salle télé, salles d’activités. Durant ton séjour, tu vas pouvoir découvrir ou te perfectionner au HIP HOP sous la conduite des professeurs de l’école **I MOVE**, à travers la danse, la culture, et ses différents styles, ainsi que découvrir le graff et l’art urbain avec le “**collectif de la Maise**” . **Présentation d’IMove** “Transmettre un enseignement de qualité, techniquement et pédagogiquement, dans une ambiance chaleureuse. Transmettre la passion de la danse mais également des valeurs telles que le respect, la rigueur et le dépassement de soi tout en restant soi-même.” Voilà les objectifs de notre partenaire. **Présentation du Collectif de la Maise** Association d’artistes et de passionnés, réunis autour de la création artistique, il a pour volonté de développer et expérimenter l’art à sa manière. D’influences cultures urbaines mais pas uniquement, le collectif propose des réalisations et performances dont la diversité des techniques et des ressources en fait toute sa richesse. **Le Programme du séjour** Bombes de peinture, pochoirs, marqueurs, techniques d’alliage de couleurs et de formes… réalisation en fil rouge d’une fresque murale afin que les participants puissent expérimenter la pratique artistique telle qu’elle se dessine dans le monde urbain. En parallèle, découverte du hip hop, de sa culture urbaine et de ses différents styles, ou perfectionnement, sous la conduite de professeurs expérimentés. Au regard des conditions actuelles, il ne nous sera peut-être pas possible d’organiser de spectacle de fin de séjour (habituellement le vendredi soir en fin de journée) mais une vidéo montage de la semaine sera alors réalisée. Les demandes d’envoi sont à faire par mail durant l’été. **Mais ce n’est pas tout** : Une séance de baignade est prévue au sein d’AQUAMOTION, le plus grand parc aquatique en montagne (bassin de saut, de nage, rivière sauvage, pentaglisse…) Une séance de patinoire est également proposée au sein de la superbe patinoire olympique de la station Passer l’été sur notre centre à Courchevel, c’est aussi une succession de jeux, de veillées, de farniente et de détente entre copains, … Et bien entendu une soirée dansante en fin de séjour **Présentation de l’organisateur et du projet éducatif** La Ligue de l’Enseignement est une confédération d’associations créée en 1866 avec, entre autres, pour objectifs l’éducation tout au long de la vie pour former des citoyens éclairés. Elle a été par exemple, partie prenante dans la défense des lois « Jules Ferry » qui rendront l’instruction obligatoire ainsi que l’école publique, gratuite et laïque (1881, 1882) pour tous et toutes. La Ligue a joué et joue encore un rôle important dans la promotion de la vie associative. Son projet initial étant de : former le citoyen. Aujourd’hui, la Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire. Voici les objectifs de la Ligue dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse : – Avoir une démarche laïque – Favoriser un fonctionnement démocratique – Favoriser l’épanouissement de l’enfant, être global – Favoriser l’autonomie de l’enfant – Favoriser la socialisation de l’enfant La Ligue de l’enseignement – FOL de Savoie, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif et des valeurs de la Ligue est organisatrice de séjours vacances et de classes de découvertes depuis plus de 40 ans. Des séjours qui s’adaptent aux besoins : La crise sanitaire nécessite de s’adapter aux besoins des familles et des enfants, qui évoluent, en particulier sur le champ éducatif. La Ligue s’est efforcée, dans ce contexte, à actualiser la diversité de son offre, conçue pour s’adapter aux publics quels que soient leur âge ou leurs origines territoriales, sociales et familiales. À la mer, à la montagne ou à la campagne, ses parcours éducatifs portent cette exigence. Un projet éducatif éprouvé : La Ligue s’attache à construire des propositions de séjours cohérents et qui reposent sur un socle de valeurs partagées : la laïcité, la diversité et l’égalité, la citoyenneté, la démocratie, la solidarité et l’engagement, l’émancipation et la socialisation. Chaque séjour fait vivre ces valeurs dans le cadre d’activités éducatives, participatives et ludiques. (Ré) apprivoiser son environnement et s’ouvrir au monde : La Ligue de l’enseignement a toujours eu à cœur de concevoir des programmes « ouverts sur l’extérieur », en premier lieu en proposant des activités de plein air et en invitant les enfants à la réflexion sur leur environnement.Plus fondamentalement encore, cette ouverture est au cœur d’une démarche éducative singulière : la découverte de l’autre, la confrontation à la différence. Sous l’effet de la crise sanitaire, cette démarche prend encore plus de sens : réapprivoiser l’extérieur considéré comme menaçant, gérer l’incertitude et le contact avec l’autre « autrement » dans le respect des consignes sanitaires, comprendre le protocole dans une approche moins anxiogène. S’épanouir individuellement et collectivement et faire vivre les « mixités » Le renforcement des liens sociaux est plus qu’un objectif, une conviction éducative pour tous les projets conçus et dispensés par la Ligue de l’enseignement. C’est la découverte de soi à travers l’autre et la construction d’un commun qui permettent tout à la fois de s’émanciper en tant que citoyen et de faire société ensemble. Les colonies apprenantes de la Ligue s’inscrivent dans cette ambition historique. Favoriser les transitions entre les temps éducatifs et faciliter la rentrée Engagée dans et hors de l’École, la Ligue de l’enseignement développe une approche éducative globale, qui favorise les synergies entre les savoirs scolaires et l’acquisition de compétences et d’une culture commune dans les activités associatives autour de l’École. Les colonies apprenantes doivent permettre la remobilisation des connaissances au travers d’activités pédagogiques, afin de susciter l’appétence pour l’apprentissage et faciliter la reprise.

Sur inscription – 539 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

centre Chalet Moriond 1650 274 rue de la mouria Courchevel Courchevel Saint-Bon-Tarentaise Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T13:00:00