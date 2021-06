Hip Hop Altitude : montagne dansée, montagne apprenante ! Centre de Vacances La Couronne de l’Ours, 1 août 2021-1 août 2021, Orcières.

Hip Hop Altitude : montagne dansée, montagne apprenante !

du dimanche 1 août au mercredi 11 août à Centre de Vacances La Couronne de l’Ours

Présentation du séjour «Hip Hop Altitude 2021» Montagne dansée, montagne apprenante ! 1. Résumé : Du 1er au 11 Août 2021, des enfants de 6 à 17 ans seront accueillis en centre de vacances, à Orcières une commune à 1400m d’altitude dans les Hautes Alpes, à l’entrée du massif des Ecrins. Le thème du séjour est la découverte de la nature sauvage et l’expression en danse hip hop. 2. Nos quatre objectifs : – L’expression de chacun : les animateurs accompagneront chaque enfant pour qu’il puisse s’affirmer positivement que ce soit dans la danse ou dans le quotidien. – Le vivre ensemble : Il s’agit de passer de l’obligation de vivre ensemble au bonheur de vivre ensemble. Ce séjour vise par les activités une émulsion de groupe et une bienveillance envers chacun. – L’ouverture sur la nature : les enfants apprendront chaque jour sur l’environnement grandiose et sauvage du massif des Ecrins, à travers des jeux, de l’escalade, des randonnées et un bivouac. L’imaginaire du séjour se nourrira des légendes de la vallées de Champsaur. Ces découvertes seront écrites dans un cahier de bord afin de valoriser les connaissances acquises. – L’épanouissement : ce séjour favorisera la détente des enfants par des temps plus calmes de création ou de jeux afin de respecter le rythme de chacun. 3. L’encadrement Le séjour offrira un fort taux d’encadrement avec 7 encadrants (un directeur et 6 animateurs) aux qualifications complémentaires avec 2 animateurs BAFA, 2 éduacteurs spécialisés, une aide soignante, un animateur hip hop expérimenté et un stagiaire BAFA. Le but de cet encadrement est de répondre aux objectifs du projet pédagogique : animation, apprentissage et sécurité sanitaire. Sur le centre seront présents également un cuisinier et une intendante aide ménagère. 4. L’hébergement Nous serons accueillis au centre la Couronne de l’Ours d’Orcières en pension complète tout compris. Le centre met à notre disposition pour notre confort : • des chambres de 2 à 4 lits ⦁ une pharmacie avec chambre d’isolement • 2 salles d’activité (Danse, bibliothèque, vidéo projecteur, sono) • 1 salle à manger vitrée avec panorama sur nos montagnes • 1 bloc de douches individuelles • 2 coins détente • 1 jardin pour déjeuner dehors dès qu’il fait beau Le centre prend en compte les cas particuliers : sans porc, végétariens, allergies alimentaires, en partenariat avec la famille dans le cas d’un PAI. Des repas de substitution sont alors proposés. Ils seront servis dans le jardin dès que la météo le permet. Un pique nique est prévu pour chaque départ à la journée. L’association Décollage disposera par ailleurs de minibus (neuf places) qui seront nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 5. Les activités Les enfants profiteront d’activités de pleine nature et d’un stage danse. Les activités de pleine nature : Le séjour permettra une immersion dans la nature par quatre activités de plein air : Jeux de plein air, Escalade, Rafting, baignade et la randonnée-bivouac Les grands jeux et veillés ont pour but de créer de la convivialité et l’ouverture culturelle. Ils s’appuiernt sur l’imaginaires de la montagne : (chasse au trésor, soirées étoile filante, quiz etc…). Cette activité est basée sur l’idée que l’enfant ne joue pas pour apprendre mais qu’il apprend parcequ’il joue. Ainsi par le jeux, cette activité permettra l’acquisition de connaissance sur la faune et la flore mais aussi sur l’espace. Une veillée astronomie est prévue autour de l’observation de la voie lactée permise parce que nous seront à l’écart des lumières des villes. Lors de cette soirée, les jeunes seront amenés à observer dans le ciel les poussières créées par la comète Swift-Tuttle qui forment des étoiles filantes observable début Août. Ces jeux seront bien sûr ausi l’occasion de rendre l’enfant acteur de ses vacances en animant certains jeux et en créant certaines activités accompagné d’un adulte. L’esaclade sera encadré par des professionnels de la discipline avec une séance adaptée à l’âge des enfants afin de découvrir de façon ludique le massif des Ecrins avec la notion de dépassement de soi. Les 11 – 17 ans feront en plus une descente en rafting encadrée par des moniteurs avec diplôme d’état. La baignade sera organisée pour les enfants volontaires à la base de loisir située à 2km du centre et au lac de serre ponçon en fonction de la météo. Les jeunes pourront ainsi lâcher prise, se défouler et se détendre dans un cadre grandiose mais sécure puisque nous profiterons d’une zone surveillée. La randonnée bivouac est préparée en amont avec le bureau des accompagnateurs en montagne du Champsaur. Cette randonnée dure 2 jours et est de niveau facile avec pique nique et bivouac permettant une immersion dans le massif des Ecrins en petit groupe d’âge. Le pique nique et les tentes seront transportés avec l’aide d’un âne. Lors de ce temps fort du séjour, les enfants seront sensibilisés à la richesse de la nature mais aussi aux problèmes environnmentaux. La rencontre avec l’âne permettra de faire réflechir les enfants sur les besoins des animaux. Cette aventure sera écrite sur le cahier de bord. Le stage danse : L’atelier sera encadrée par une animatrice en danse afro et un danseur hip hop ayant plusieurs années d’expérience d’encadrement avec les enfants. Chaque séance de danse sera précédée d’une session d’échauffement et d’étirement et elle se conclura pas des étirements. Les enfants apprendront des chorégraphies de différents style de danse (newstyle, break, lock ou afro trap). Ils choisiront le style où ils s’épanouissent le plus pour un défi solo et duo. Enfin les enfants apprendront une mise en scène pour le spectacle de fin de séjour qui aura lieu sur une scène extérieure devant l’office de tourisme d’orcières merlette. Ce stage est conçu pour les aider à progresser et à s’exprimer mais aussi pour créer un esprit de solidarité entre jeunes. L’actvité pourra également être encadrée par un autre membres de l’équipe qui ont des compétences en danse afro. Chaque séance de danse sera précédée d’une session d’échauffement et d’étirement et elle se conclura pas des étirements. Il sera donné aux enfants l’occasion de choisir parmis 8 types de danse (hype, pop, break, lock, house, newtyle, dancehall, afro trap). Ils choisiront le style où ils s’épanouissent le plus pour préparer un solo. Puis il leur sera donné des outils techniques par style, pour qu’ils s’expriment : il leur sera proposé des chorégraphies. Enfin l’expression scénique sera travaillée en vue du spectacle filmé. Ce stage est conçu pour les aider à progresser et à s’exprimer mais aussi pour créer un esprit de solidarité ent 6. Les règles de vie : Elles seront établies en partie avec les jeunes. Afin de rendre les enfants acteurs de leurs vacances, nous favoriserons l’échange avec les jeunes sur les points suivants : – nous faire partager leurs envies, – demander de l’aide, – ne pas aller en activité pour se reposer, – aller aux toilettes quand ils le souhaitent, – proposer et choisir certaines activités – organiser des jeux, activités et veillées – s’organiser pour le rangement des chambres – s’organiser pour l’ordre de passage à la douche – se mettre d’accord sur l’usage des téléphones portables – proposer des projets Au niveau du respect et de la sécurité nous imposeront par contre des règles non négociables : – Respecter les règles sanitaires – Respecter les autres enfants comme adulte – Respecter la nature, l’environnement et le centre – Respecter les règles de sécurité de chaque activité – Ne pas sortir du centre sans la présence d’un animateur. Ce séjour a un Agrément qualité UFCV et est déclaré à la DDCS 91 et DDCS 05.

Tarif sans transport 630 € , Tarif avec transport depuis Paris 780 €, Tarif avec transport depuis Marseille 660 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de Vacances La Couronne de l’Ours Le village 05 170 Orcières Orcières Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T08:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-02T07:00:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-03T07:00:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-04T07:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T07:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T07:00:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T07:00:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-08T07:00:00 2021-08-08T23:00:00;2021-08-09T07:00:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T07:00:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-11T07:00:00 2021-08-11T23:00:00