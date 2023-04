Hip hop : allons danser ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 14 juin 2023

de 17h00 à 18h00

A partir de 8 ans.

Venez à la rencontre de Maxime Auber, danseur et comédien dans le film documentaire « Allons enfants » réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Venez à la rencontre de Maxime Auber, danseur et comédien dans le film documentaire Allons enfants (https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=296083.html) réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur la danse et sur son parcours, et il vous initiera à quelques pas de hip hop ! Mercredi 14 juin à 17h – Tout public à partir de 8 ans Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

