HIP-HOP 360, Gloire à l’art de rue Philharmonie de Paris, 17 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 17 décembre 2021 au dimanche 24 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 22h00

payant

Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox, mode… Hip-Hop 360 retrace les quarante ans d’histoire du genre. L’exposition relate l’émergence d’une identité du hip-hop français qui s’est façonnée à partir du modèle américain, en adaptant musique, techniques et récits au contexte hexagonal.

Hip-Hop 360 retranscrit l’inventivité d’un mouvement constamment à l’écoute de nouvelles formes de création et de diffusion. Au cœur de l’exposition, un espace circulaire de 120m2 en son spatialisé – le 360 – permet l’immersion du visiteur au milieu des breakers, DJs, beatboxers et rappeurs en proposant une expérience singulière à partir de performances et d’enregistrements inédits.

Créations et curation d’artistes

Hip-Hop 360 repose sur la participation des acteurs et actrices du mouvement, pionniers et nouvelles générations confondus, avec notamment :

– Des créations in situ : Grems, JonOne, Mode 2…

– Des œuvres des pionniers du graffiti : Bando, Fab 5 Freddy, Futura 2000, JayOne…

– Des témoignages de Kery James, MC Solaar, Youssoupha, Cut Killer, Sniper, Infinit’, Chilla, Féfé et Leeroy, Tefa…

– Une création sonore inédite de Niko Noki

– Des photographies rares par les témoins de l’histoire du hip-hop : Martine Barrat, Sophie Bramly, David Delaplace, Maï Lucas, Jean-Pierre Maéro, Yoshi Omori, Willy Vainqueur…

Une exposition interactive

L’exposition propose une extraordinaire richesse musicale en donnant la possibilité au visiteur de choisir ses écoutes parmi un ensemble de sélections thématisées :

– 70 disques de la collection personnelle de Dee Nasty

– Un focus sur l’utilisation des samples par DJ Mehdi, conçu par Thibaut de Longeville

– Un espace radio pour écouter freestyles et émissions cultes, de Phil Barney sur Carbone 14 en 1982 jusqu’à JuL en freestyle en 2019

– Une sélection de titres de rap classés en huit univers par Yérim Sar

– Une sélection de mixtapes de collection depuis IAM « Concept » en 1990 jusqu’à DJ Bellek et Booba en 2005.

– La possibilité de décomposer les titres phares de beatmakers

Un parcours foisonnant et immersif

L’exposition s’attarde sur plusieurs périodes et événements fondateur du genre : la naissance du mouvement hip-hop dans le Bronx dans les années 1970, son arrivée en France la décennie suivante, son histoire radiophonique dans l’Hexagone, le graffiti parisien, le rap et sa grammaire musicale, le pionnier de la mode Ticaret, l’évolution du beatmaking, et enfin l’espace 360 : une immersion au cœur de toutes les disciplines du hip-hop.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (29m) 5 : Ourcq (Paris) (592m) 5 : Hoche (Pantin) (656m)



Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr

