Hip ! Hip ! Hip ! Lili Cros & Thierry Chazelle Odyssée, 5 avril 2022, Orvault.

2022-04-05 Placement libre

Horaire : 20:30 22:15

Gratuit : non de 7€ à 20€ Tout public Placement libre

Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili – chanteuse, bassiste et guitariste – se marie à merveille à l’humour percutant de Thierry – chanteur, joueur de mandoline et de guitare talentueux. Drôle, chaleureux et fantaisiste, ce duo attachant distille depuis quelques années une chanson française pleine d’allégresse et de tendresse. Après 4 albums et 800 concerts, après plus de dix années à vagabonder de scène en scène jusqu’à l’Olympia, les voici de retour avec un nouveau concert-spectacle plein de surprises. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé « à quatre mains », leur répertoire aussi varié musicalement que vocalement est à la fois pétillant, humoristique et émouvant. Au détour de quelques chansons nostalgiques, on passera du rire aux larmes, transportés dans leur univers sensible et optimiste. Aussi humbles que généreux et talentueux, il se dégage de leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et communicative ! Chant, basse, percussions : Lili CrosChant, guitare électrique, mandoline : Thierry ChazelleDirection artistique : Jérôme RousseauxMise en scène : Fred Radix, François PilonChorégraphie : Leela Petronio

Odyssée Orvault 44700

