Hip ! Hip ! Hip ! Aubigny-sur-Nère, 5 mars 2022, Aubigny-sur-Nère.

Hip ! Hip ! Hip ! Aubigny-sur-Nère

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

Quel fabuleux destin que celui de ces deux-là ! Après avoir fêté les 10 ans d’existence de duo sur la scène de l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros & Thierry Chazelle vous content l’histoire d’un succès jamais démenti, entre romance à la française et abolition du désespoir. Ces artistes de talent respirent l’authenticité et on en a besoin !

Ils nous font du bien ! Elle avec ses airs d’Amélie Poulain, lui, avec sa démarche de Monsieur Hulot.

+33 2 48 81 50 06

CDC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE