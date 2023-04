Concert de Chien Noir 112 route de Dax, 18 novembre 2023, Hinx.

Sur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et programmations électroniques, Chien Noir interprète ses chansons d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 22:15:00. EUR.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



On pointillist arrangements of guitars, pianos and electronic programming, Chien Noir interprets his songs with a graceful voice that evokes the lost paradise of childhood.

Sobre arreglos puntillistas de guitarras, pianos y programaciones electrónicas, Chien Noir interpreta sus canciones con una voz grácil que evoca el paraíso perdido de la infancia.

Auf pointillistischen Arrangements aus Gitarren, Pianos und elektronischen Programmierungen trägt Chien Noir seine Lieder mit einer grazilen Stimme vor, die das verlorene Paradies der Kindheit heraufbeschwört.

