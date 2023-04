Sp’Hinx fête ses 20 ans : soirée de clôture 112 route de Dax, 7 octobre 2023, Hinx.

Slan Irish dance company, c’est la rencontre entre une troupe de danseurs de claquettes irlandaises et les musiciens du groupe Owen’s Friends..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 22:45:00. EUR.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Slan Irish dance company is the meeting of a troupe of Irish tap dancers and the musicians of the band Owen’s Friends.

La compañía de danza irlandesa Slan es el encuentro de una troupe de bailarines irlandeses de claqué y los músicos de Owen’s Friends.

Slan Irish dance company ist das Zusammentreffen einer Gruppe irischer Stepptänzer mit den Musikern der Band Owen’s Friends.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Terres de Chalosse