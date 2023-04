Sp’Hinx fête ses 20 ans : soirée d’ouverture 112 route de Dax, 6 octobre 2023, Hinx.

Alexandra Hernandez agrège les bouts de textes et de musiques engrangés sur l’île de Saint-Pierre et Miquelon; Drôle de jam : 3 musiciens talentueux et 2 chanteuses qui convoquent des figures du jazz et improvisent avec une science du swing..

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alexandra Hernandez combines bits of texts and music collected on the island of Saint-Pierre and Miquelon; Drôle de jam : 3 talented musicians and 2 singers who summon jazz figures and improvise with a science of swing.

Alexandra Hernández combina fragmentos de textos y música recogidos en la isla de San Pedro y Miquelón; Drôle de jam: 3 músicos y 2 cantantes de talento que invocan figuras de jazz e improvisan con ciencia de swing.

Alexandra Hernandez aggregiert Text- und Musikfetzen, die sie auf der Insel Saint-Pierre und Miquelon gesammelt hat; Drôle de jam: 3 talentierte Musiker und 2 Sängerinnen, die Jazz-Figuren aufrufen und mit einer Wissenschaft des Swing improvisieren.

