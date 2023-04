Blues spirit : soirée de clôture Pôle culturel, 26 août 2023, Hinx.

Cisco Herzhaft Quartet : un artiste atypique français chanteur. Il est l’un des derniers authentiques « blues-pickers » acoustiques; La Bedoune : Cécile et Greg, une basse, une guitare, une grosse caisse et une caisse claire offrant une mixture spéciale, leur « Frenchy blues »..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

Pôle culturel Route de Dax

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cisco Herzhaft Quartet : an atypical French singer. He is one of the last authentic acoustic « blues-pickers »; La Bedoune : Cécile and Greg, a bass, a guitar, a bass drum and a snare drum offering a special mixture, their « Frenchy blues ».

Cisco Herzhaft Quartet: un cantante francés atípico. Es uno de los últimos auténticos pianistas de blues acústico; La Bedoune: Cécile y Greg, un bajo, una guitarra, un bombo y una caja que ofrecen una mezcla especial, su « Frenchy blues ».

Cisco Herzhaft Quartet: Ein atypischer französischer Künstler und Sänger. La Bedoune: Cécile und Greg, ein Bass, eine Gitarre, eine Bassdrum und eine Snare, die eine besondere Mischung anbieten, ihren « Frenchy Blues ».

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Terres de Chalosse