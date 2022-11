HINDOYAN, LA FLAMME BEETHOVEN Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HINDOYAN, LA FLAMME BEETHOVEN Toulouse, 9 décembre 2022, Toulouse. HINDOYAN, LA FLAMME BEETHOVEN

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

2022-12-09 20:00:00 – 2022-12-09 22:00:00

Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse

Haute-Garonne 5 EUR 5 40 La rencontre entre Domingo Hindoyan et István Várdai s’annonce comme l’un des grands moments de la saison ! Orchestre National Capitole Toulouse – Direction – Domingo Hindoyan

Dvořák et Beethoven au programme de ce grand concert symphonique ! Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Ville Toulouse lieuville Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HINDOYAN, LA FLAMME BEETHOVEN Toulouse 2022-12-09 was last modified: by HINDOYAN, LA FLAMME BEETHOVEN Toulouse Toulouse 9 décembre 2022 HALLE AUX GRAINS Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne